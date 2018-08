Afslag til at bygge bådehal ved Marina Minde

RENDBJERG: Planer om at bygge en bådehal på 5000 kvadratmeter til vinteropbevaring ved Marina Minde er forkastet. Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag med oplæg til at opføre hallen, da den kun i begrænset grad "har indflydelse på udsigten fra sommerhuse i nabolaget". Administrationen sagde god for projektet og udarbejdede en lokalplan på ansøgning fra marinaen. Et enigt teknik- og miljøudvalg forkastede tirsdag overhovedet at sende lokaplanforslaget i høring.

- Der er bred enighed om, der ikke er nogen, der ønsker den lokalplan. Grunden til, der er brugt tid og kræfter på et udarbejde en lokalplan, er, at det er blevet sat i værk i det tidligere udvalgsperiode, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

- Der er ingen grund til at lave en pseudo høringsproces, når hele udvalget er enig om, der ikke er behov for en ny lokalplan. I Venstre har vi ikke ændret holdning, siden vi i 2012 stemte for den nugældende lokalplan, som af hensyn til sommerhusejernes udsigt ikke giver lov til at opføre en bådehal, siger Tage Petersen, Venstre.

Bådehallen var budgetteret til fem millioner kroner og skulle rumme 120-130 både til opbevaring af specielt udenlandske sejleres fartøjer. Det blev lanceret som afgørende for sejlerturismen. Det argument købte politikerne ikke.

- Vi går ikke ind for vinteropbevaring af både i en stor hal, hvor sommerhusejere har sat deres lid til, de befinder sig i et dejligt rekreativt område, siger udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.