Aflyst Nøffelskov Festival genopstår udenfor skoven

Nybøl: Sidste år sagde Naturstyrelsen nej til, at Nøffelskov Festival kunne holde den niende festival i den opvoksede Nøffelskov. Det skyldtes, at den unge skov efterhånden var vokset godt op og havde fået et rigt dyreliv, som ville blive forstyrret af festivalen, som foregår i foråret under yngletiden.

Det bliver samme koncept. Den primære grund til, at vi alligevel gennemfører festivalen er, at vi fik mange tilkendegivelser om, at det var ærgerligt, det var slut.

To scener

Festivalen er nu ved at søge bands til de to scener Planken og Store Scene. Der skal bruges i alt ti bands. Bandene spiller gratis mod forplejning.

- Vi er kommet i gang lidt senere, end vi plejer. Men vi har en køreplan, som vi bruger hvert år. Så det er ikke det værste. Vi har allerede fået rigtig mange henvendelser fra bands, så det bliver ikke noget problem at får et fuldt program, siger Lars Dorf.

Nøffelskov Festival er blevet holdt siden maj 2010. Festivalen er gratis for publikum, og der dukker mellem 500 og 800 op til festivalen.

- Det bliver samme koncept. Den primære grund til, at vi alligevel gennemfører festivalen er, at vi fik mange tilkendegivelser om, at det var ærgerligt, det var slut. Folk ville gerne have, at der er en festival. De vil gerne have den i skoven, men det vigtigste er, at det bliver til noget. Efter vi har offentliggjort det, er der mange, der har bakket op, selvom vi har flyttet festivalen, siger Lars Dorf.

Festivalens overskud går til Nybøl Idrætsforening.