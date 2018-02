Mentalundersøgelse: 42-årige afghansk kvinde skal i ambulant psykiatrisk behandling med mulighed for indlæggelse efter at være kendt skyldig i vold mod sin 20-årige datter.

Hun blev torsdag efter en mentalundersøgelse ved Retten i Sønderborg idømt ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn af Kriminalforsorgen med mulighed for indlæggelse efter skøn fra en overlæge med en længstetid på fem år. Hun skal betale sagens omkostninger. Anklager Anna Tornbo og forsvarer Joan Vollertsen var enige om behandlingsdommen. Den dømte udbad sig dog to ugers betænkningstid med hensyn til skyldspørgsmålet.

Efter deres mening opførte hun sig ikke ordentligt og havde for mange vestlige vaner som at gå til gymnasiefest med kammeraterne og at få sig en dansk kæreste. Faderen er dømt 120 timers samfundstjeneste og seks måneders betinget fængsel. Han er ikke tidligere straffet og har gode personlige forhold med fast arbejde. Moderen er psykisk syg.

De slog datteren for faderens vedkommende blandt andet med et bælte, moderen kastede ting efter datteren og tog kvælertag på hende.

SØNDERBORG: 30. oktober blev et afghansk forældrepar med bopæl på Als kendt skyldig i vold over flere år mod deres i dag 20-årige datter.

Utugtig

Forældrene var utilfredse med, datteren levede et vestligt præget liv, og de greb til hårdhændede metoder for at få hende på rette vej.

- De har ofte sagt, jeg er uduelig - at jeg ikke er en god muslim og god for familien. Det var psykisk hårdt for mig. Jeg har altid gerne villet integrere mig i samfundet, men det har mine forældre ikke accepteret. De har også fået nogle af vore muslimske venner hjem for at påvirke mig til for eksempel ikke at have en kæreste. Jeg havde muslimske venner, men jeg ville jo også gerne være sammen med mine danske venner. Det har mine forældre altid været imod, sagde pigen i retten i oktober.

Forældrene ville have, hun skulle læse til læge efter at have taget en fornem studentereksamen. Hun droppede dog lægestudiet og skiftede til sygeplejeuddannelsen. Det fik ifølge datteren forældrene til at sige:

- Se, du kunne være blevet læge, og nu skal du tørre røv på folk!