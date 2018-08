Afbrænding er igen tilladt i Sønderborg

Sønderborg: Brand & Redning har mandag ophævet afbrændingsforbuddet i Sønderborg Kommune. Det er sket ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset. Afbrændingsforbuddet er ophævet med virkning fra og med klokken 17.

Sønderborg Brand & Redning udstedte den 4. juli afbrændingsforbud gældende for hele Sønderborg Kommune. Forbuddet blev udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 også kendt som afbrændingsbekendtgørelsen.

Almindelige forsigtighedsbestemmelser gælder stadigvæk. Det vil sige man skal holde afstand og undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde. Man skal være opmærksom på vindretning og vindstyrke samt børn og dyr.

Desuden skal man vis hensyn. Altså undgå at røgen generer naboer og omgivelser. Man skal holde ild og gløder under opsyn og tjekke, at alt er slukket, før man forlader stedet. Man skal også huske at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.