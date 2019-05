Advarselsbrev til forældre: Drabsvideo fra Marokko er i omløb blandt skolebørn i Sønderborg

Dreng på Dybbøl-Skolen har vist dødsvideo med to unge kvinder frem til andre elever. Advarelsesbrev udsendt til alle forældre.

- De elever, vi ved har set videoen, har vi talt med, og sagt de skulle tale med en voksen. Desuden har vi skrevet et brev ud til alle forældrene på skolen via Forældreintra, oplyser Henning Broch.

Den er en dreng under den kriminelle lavalder, der lige før store bededag viste den frygtelige video frem til andre børn, hvor en norsk og en dansk kvinde bliver dræbt i Marokko. Ifølge Dybbøl-Skolen har nogle stykker på skolen set videoen.

- Vi skal virkelig passe på ikke at puste til noget ild. At vi ikke skaber unødvendig interesse for videoen samt nervøsitet og angst blandt børn og forældre, begrunder Ole Rasmussen.

SSP Sønderborg har valgt kun at orientere de omkring 1.000 forældre på Dybbøl-Skolen om episoden og ikke resten af skolevæsenet i kommunen.

Han opfordrer forældrene til at være rollemodeller og lære deres børn om det etisk forkerte i at dele og/eller se videoer som den fra Marokko.

- Børn og unge skal virkelig tænke sig om på nettet. At de ikke uden hensigt kommer i kontakt med og til at lægge noget sindssygt, krænkende og strafbart ud, siger Ole Rasmussen, leder af SSP Sønderborg.

Ligeledes gør man opmærksom på, at forældrene skal undgå, at den vækker børnenes nysgerrighed.

I brevet opfordrer forældrene til at være ekstra opmærksomme og hjælpe til med at undgå, at videoer som den omtalte bliver delt, set eller opbevaret.

Politi advarer elever

Det er første gang, SSP Sønderborg har en sag om elever, der deler og ser drabsvideoen fra Marokko.

- Langt langt de fleste kan godt finde ud af, hvordan de skal opføre sig. Set i forhold til hvor mange børn og unge vi har, så er det heldigvis meget sjældent, vi har de her rigtig trælse sager, siger Ole Rasmussen.

Politiet har ad flere omgange i kraftige vendinger opfordret til, at man sletter videoen, hvis man er besiddelse af den, samt lader være med at vise videoklippet eller dele det.

Den har også gjort opmærksom på, at man risikerer at blive sigtet for overtrædelse af straffeloven.

En række personer landet over blandt andet en 16-årig dreng fra Esbjerg er blevet sigtet af politiet for distribuere videoen af drabet på de to unge kvinder i Marokko.

Midt i maj blev en 29-årig kvinde i Næstved dømt for at dele videoen. Hun fik tre måneders fængsel, som dog blevet gjort betinget af, at hun udfører 80 timers samfundstjeneste. Strafudmålingen er blevet anket.