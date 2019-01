Aage V. Jensens Fond erhverver Bundsø

NORDALS: Aage V. Jensens Naturfond køber Bundsø for 3,5 millioner kroner.

Fonden er den største danske jordejer og lægger med købet et betragteligt søareal på 130 hektar til sine 22 naturreservater i Danmark. Fonden var den højst bydende på søen og to delarealer og ligger langt over den næsthøjste pris på samlet 1,55 millioner og 507.000 kroner for sø og land. Dermed ligger det fast, at det bliver Aage V. Jensen, der overtager Bundsø.

- Vi ønsker at videreføre søen og området omkring den på samme måde, som det er tilfældet for Mjels Sø, som vi også ejer. De to søer ligger i naturlig forlængelse af hinanden, så det var oplagt også at overtage Bundsø. Vi laver faciliteter med stier og fiskemuligheder på samme måde, som vi har lavet aftaler med skoler og fiskeriforeninger om brugen af Mjels Sø, siger fondens formand Leif Skov.

Der vil blive parkeringspladser og adgang til søen for offentligheden. Det er kendetegnende for fonden, at den opkøber store naturarealer og stiller dem til rådighed for offentligheden. Det var stifteren Aage V. Jensens formål med naturfonden.