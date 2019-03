Byrådet i Aabenraa Kommune har sat knap syv millioner kroner af til en stor musiksatsning. Målet er at fordoble antallet af koncerter i Aabenraa samt at blive udpeget som regionalt spillested, som Sønderborghus er i dag.

- At Aabenraa bevilger ekstra penge er interessant uanset, om de vil gøre det selv eller i samarbejde med os. Jeg håber, at samarbejdet med Aabenraa kan udvides. Vi ligger jo en stor del af vores koncerter i Aabenraa, Tønder og Flensborg. Det er vældig fint, at Aabenraa kommer på banen, men der er ingen i Sønderjylland, der tror på, at der kommer to regionale spillesteder i Sønderjylland. Vi kan sagtens sende flere koncerter til Aabenraa, men hurdlen er, at der ikke er penge til det, siger Lars Ole Hansen.

Sønderborghus har titlen som regionalt spillested til og med 2020, hvor Statens Kunstråd udpeger landets regionale spillesteder for fire år og sender millioner af kroner samme vej. På Sønderborghus ser leder Lars Ole Hansen det som en god ting, at Aabenraa Kommune bruger flere penge på musikken. Som regionalt spillested laver Sønderborghus også koncerter på andre sønderjyske spillesteder i samarbejde med spillestederne.

Sønderborg: I Aabenraa Kommune skal der satses stort på musikken de kommende år. Sidste år satte byrådet knap syv millioner af til en styrkelse af det rytmiske musikliv over de næste fire år. Indsatsen skal komme hele kommunen til gode, og på sigt er målet at få statslig støtte som et regionalt spillested fra 2021.

Sønderborghus får 1,4 millioner kroner i støtte i året som regionalt spillested. Desuden er Tobakken i Esbjerg og Godset i Kolding regionale spillesteder. Lige nu er der 18 regionale spillesteder i Danmark. De regionale spillesteder udpeges for fire år af gangen.De regionale spillesteder har som formål at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt med fokus er på kvalitet, mangfoldighed og fornyelse.

Nyskabende og kvalitet

Sønderborghus har blandt andet Sønderborg Jazzklub som samarbejdspartner. Her mener formanden, at Aabenraas satsning skal tages alvorligt.

- Som forening er det vigtigt, at man er lokal og giver publikum en følelse af luksus og udfordrer publikum. For ti år siden tog vi en beslutning i jazzklubben om, at vi ikke ville spille traditionel jazz. Det blev mange sure over, men det blev en succes. Vi har en forpligtigelse til at holde kvaliteten og være nyskabende som regionalt spillested, og det vil vi gerne være med til, siger Carsten Nicolaisen, der efterlyser mere verdensmusik på Sønderborghus.

Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (SP) mener, Sønderborghus lever op til sine forpligtigelser som regionalt spillested.

- Vi videreudvikler, så Sønderborghus fortsat er et attraktivt sted for gode musikoplevelser. Sønderborghus tilbyder koncerter i Sønderborg, men er også samarbejdspartner med NygadeHuset og Gazzværket i Aabenraa og spillesteder i Tønder og Flensborg. Vi samarbejder med en del aktører og er ikke kun fysisk til stede i Sønderborg, derfor lever vi op til de krav. Vi vil fortsat have førertrøjen på, og vi har de fysiske rammer til det, siger Stephan Kleinschmidt.