A.P. Hansen: Kunstværker skal friske kedeligt havnekvarter op

Den tidligere formand for kunstfonden og borgmester A.P. Hansen mener, at kvarteret omkring Chr. X.'s Bro er gråt og trist og trænger til friske farver og kunstværker. Selv den gamle bro skal forvandles til et kunstværk, mener han.

- Det er jo bare mine tanker, og de kan justeres og rettes til, og så skal vi have nogen, der vil komme med lidt penge. Men det er ikke noget, som er særlig dyrt, og det kan gennemføres etapevis over nogle år, siger han.

- Vi har jo nu fået en ny tracé fra Sønderborg Slot og ud på den anden side af Alsik. Så skal turisterne parkere her midt i alt det grå eller gå forbi her. Det ser jo noget kedeligt ud. Det kan vi faktisk ikke være bekendt, siger A.P. Hansen. Han har en lang liste med idéer og planer for, hvad der skal ske med området.

A.P. Hansen mener, at det især et blevet tydeligt efter det nye Hotel Alsik og de andre byggerier som Multikulturhuset er kommet til.

- Det her område trænger i den grad til et løft. Beton og gråt det hele, siger han.

Lystne koner ved kirken

Hvad vil du så have lavet, A.P?

- Jo, se her ved trapperne under broen og på til Sct. Marie Kirke. Her skal laves trappemalerier som ved Solo-byggeriet. Her til højre forestiller jeg mig et bibelsk motiv med Adam og Eva for eksempel som hippier, og på den nordlige trappe skal der været et motiv: "De lystige koner fra damefrokosten", hvor der ligger nogle brunstige herrer i busken og venter på dem, fortæller A.P. Hansen.

Mellem trapperne forestiller han sig en malet elefant og en myg bag et forstørrelsesglas.

- Så kan man gør en myg til en elefant eller omvendt ved at gå nogle meter frem og tilbage, siger han. Han ser gerne de grå buer under broen delt op i sektioner, som 15-20 kunstnere inviteres til at dekorere og udsmykke med maling, keramik eller andet.

- Men hvorfor lystne koner, hippier og en elefant?

- Det er bare mine forslag, det kan også være noget andet. Det kan kunstnerne finde på. Det skal bare være et sted for alle, siger A.P. Hansen.

- Selve den gamle bro har nu stået der og været så grå og kedelig siden 1930. Den skal males i spændende farver, om det er kongeblå eller lyserød eller andet, det blander jeg mig ikke i. Der skal udskrives en konkurrence for udsmykningen. Se, der oppe på buen skal vi have lavet en stor vippe, og så skal der til Kulturnatten holdes Danmarksmesterskab i tårnspring. Ligesom i Silkeborg ved deres regatta skal vi have et andeløb, hvor man kan spille på hvilken plastikælling, der kommer først med strømmen ned til slottet, eller hvis strømmen vender op til Alsik, fortæller A.P. Hansen.