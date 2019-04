A.P: Det er en stor dag og helt vildt

Sønderborg: Sønderborgs tidligere borgmester A.P. Hansen har oplevet mangt og meget i sit efterhånden lange liv - han bliver 89 år den 23. august, men det der skete ved havnefronten og Ankerpladsen ved Havbogade lørdag formiddag er en af de største dage i hans liv.

- Det havde jeg slet ikke fantasi til at forestille mig. Det er en stor dag og helt vildt, udbrød han, da festivitassen var ved at lægge sig efter en ansigtsbuste i bronze af A.P. Hansen var blevet afsløret af kunstneren Vibeke Fonnesberg og A.P. Hansen. Det er nemlig ikke så tit, at en buste af en nulevende person bliver opsat.

Mogens Jensen fra initiativgruppen noterede, at nu er A.P. kommet op i en særlig liga med tidligere statsminister Poul Schlüter i Tønder, tidligere borgmester i Aarhus og minister Thorkild Simonsen og forfatteren bag Matador, Lise Nørgaard i Roskilde.

- Du kan som de andre smutte forbi og få en sludder med din egen buste, sagde Mogens Jensen til stor moro for de mange fremmødte. Der var mindst 300, som var med til at hylde A.P. Det kunne man se på de glas Jørn Petersen fra Wohlenberg havde hældt boblevand i, og der var en del, som ikke tog et glas i det kølige, men dejlige solskinsvejr.

Mogens Jensen fortalte, at ansøgningen gik på at busten blev placeret på et kommunalt ejet areal og allerhelst på den smukke nye Ankerplads ved Havbogade torvet.

- Historien bag portrætbusten fortælles på bedste vis ved en placering her på Ankerpladsen. Som en forlængelse af rækken af kunstværker fra Slottet og hen mod Havbogade, kan du stå som en grænsepost mellem den "gamle havenefront og den "nye havnefront". Med Hønekilde i ryggen, med et kig over Alssund til Alsion, og hvis du strækker dig lidt, kan du se opad mod Bøgely". Et bedre sted kan du ikke stå, kom det fra Mogens Jensen i den lette muntre tone, som herskede i rækken af talere.