Ændringer af konfirmationer får præsten til at sige op

Mindre end et år efter, at Hanne Lund blev ansat som sognepræst i Oksbøl, har hun sagt sit job op. Hendes bror Oskar Lund, der er formand for menighedsrådet, går også.

- En vægtig grund til, at jeg søgte jobbet, var netop, at jeg ville få masser af konfirmander. Jeg må bøje mig for, at andre har ret til at ændre på fordelingen, men jeg vil ikke være med til den strukturændring, og derfor siger jeg op, forklarer hun.

Hanne Lund siger til JydskeVestkysten, at hun stopper, fordi hendes stilling står til at blive ændret. I stedet for at konfirmere alle elever fra Østerlund og Oksbøl Friskoler skal præsten i Oksbøl fremover kun konfirmere de af skolernes elever, der bor i pastoratet.

- Respekt for det

Provst Anne Margrethe Hvas oplyser, at hun ikke er bekendt med Hanne Lunds grund til at sige op. Hun understreger, at det ikke er usædvanligt, at en præst rejser, hvis hun f. eks finder ud af, at jobbet alligevel ikke er det, hun forventede.

- Og respekt for det. Hvis man ikke trives, er der jo ingen grund til at trække pinen ud, mener provst Anne Margrethe Hvas.

Det mest usædvanlige er måske snarere, at præstens bror Oskar Lund, der er formand for menighedsrådet, også ønsker at stoppe. Da han er valgt via et borgerligt ombud, kan han imidlertid ikke bare gå. På torsdag tager menighedsrådet stilling til hans ønske.

I praksis får alle, der ønsker at træde ud af et menighedsråd, dog lov at stoppe.