Ældreplejen har akut brug for mindst seks nye medarbejdere

Der er i øjeblikket seks ledige stillinger i Sønderborg Kommunes ældreplejen, og plejehjemmene er villige til at forhandle arbejdstid, mødetid og faglige kvalifikationer for at få jobbene besat.

Sønderborg: Amaliehaven i Augustenborg søger i øjeblikket tre nye sosu-hjælpere eller assistenter. Hørup Plejecenter og Plejecenter Mølleparken har hver opslået en ledig stilling, og det samme har hjemmeplejen på Nordals.

Når eller hvis de får stillingerne besat, vil der opstå huller andre steder:

- Vi mangler flere i faget. Der er ingen ledige at tage af, så når nogen får nyt job, efterlader det en tom plads på en anden arbejdsplads en måned senere, konstaterer Lis Clausen, fuldmægtig i fagforeningen FOA's A-kasse i Sønderborg.

Flere af de nævnte arbejdspladser nævner i deres stillingsopslag, at de er fleksible med hensyn til timetallet og hvorvidt deres nye medarbejder skal arbejde i aftenvagt eller have blandede vagter. Hvilken sundhedsfaglige uddannelse inden for plejesektoren, ansøgeren har papir på, er heller ikke afgørende; Sygeplejerske, sosu-hjælper eller sosu-assistent - alle er velkomne til at sende en ansøgning.