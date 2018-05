Ældre takker nej til frit valg af madleverandør

Sønderborg: Da seniorudvalget i 2016 besluttede, at alle kommunens plejehjem fremover selv skulle lave maden til beboerne, var der også politikere, som ønskede, at køkkenpersonalet skulle lave mad ud af huset til kommunens hjemmeboende ældre.

Men sådan blev det ikke. Plejehjemmene havde ikke kapacitet til at klare opgaven. Kommunen fornyede i stedet sin kontrakt med den private landsdækkende virksomhed Det Danske Madhus, der fortsat leverer mad til 533 hjemmeboende borgere, der er godkendt til madservice.

Det seneste år har de dog også kunne vælge en lokal kro eller et spisested til at levere maden. Med et såkaldt "frivalgsbevis" har de kunnet indgå en særlig samarbejdsaftale med den lokale madleverandør. Herefter sørger kommunen for, at leverandøren får betaling for måltider og udbringning ved at opkræve pengene hos borgeren.

Maden er nemlig ikke gratis. Egenbetaling er 53 kroner for en hovedret, 14 kroner for forret eller dessert, med mindre den lokale leverandør har sat prisen lavere. Og bestiller man mere og flere retter, koster det også ekstra.

Prisen er dog den samme, som hvis borgeren takker ja til den kommunale ordning med Det Danske Madhus. Her ligger måske grunden til, at ordningen ikke bliver brugt på trods af, at Sønderborg Kommune har gjort meget for at gøre opmærksom på muligheden.