Ældre tager i skoven for at røre sig

Gråspurvene fra Sydals og Nordals Aktive Seniorer mødes jævnligt for at dyrke lidt motion i naturen. Senest var de en tur i Nørreskoven.

Nordals: Det kan nok være, at de ældre alsingere bryder sig om at røre sig. På Sydals er det Gråspurvene - de ældre, der er lidt grå i toppen - som hver uge mødes i Sydals-Hallen i Tandslet. De kan være 80-90 stykker, og i Nordals Idrætscenter er de endnu flere - ofte flere end 100. Men jævnligt mødes en del af dem også for at lave motion i naturen. Fredag mødte 15 op ved spejderhytten Troldhøj i Nørreskoven. Her havde de inviteret alle medlemmer af Sønderborg Byråd, men det var kun Bjørn Allerelli og Niels Ole Bennedsen fra Socialdemokratiet, der mødte op.

Roland Olsen er den eneste herre, der deltager i Nørreskoven. Foruden de to politikere.

- Jeg er heller ikke en del af det. Jeg har intet med det at gøre, men jeg har fået armen vredet om på ryggen, siger han med et smil. Hans hustru Lis Olsen er nemlig en fast og flittig motionist.

- Det er dejligt at komme ud i naturen og få noget frisk luft, og så får man motion på en anden måde. Det kan jeg godt lide, siger hun.

Bjørn Allerelli kommer selv en del i Sønderskoven.

- Jeg synes, det her er sjovt og et fint initiativ. Jeg cykler jo meget i Sønderskoven, men kommer ikke så tit herud. Så det er også sjovt at opleve noget andet, siger han.

Motionister oplyser, at de ikke går hårdere til den, end at der er luft til at "jabbe" - altså at tale sammen.