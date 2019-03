Den 64-årige Kim Lasse Marchwitz erkendte torsdag i Retten i Sønderborg, at han ville dræbe sin 32-årige kæreste, der lå og sov i deres fælles seng i et hus i landsbyen Avnbøl ved Sønderborg. Den unge kæreste har dog tilgivet den ældre mand, og de to er blevet ringforlovet i fængslet. Den ældre mand ankede dom på seks års fængsel.

Det var onsdag 24. oktober. Den arbejdsløse elektriker Kim Lasse Marchwitz stod tidligt op som han plejer. Ved seks- halvsyvtiden. Han bryggede kaffe og tændte sin computer. Kim Marchwitz er 64 år og har i 14 år levet sammen med sin kæreste - en nu 32-årig mand og kunstner. De seneste otte år i en ejendom på Truenbrovej udenfor landsbyen Avnbøl ved Sønderborg. Den unge mand sov tungt i deres fælles seng, for han gik ofte i seng lang ud på natten. Ved tre-fire tiden. Først på formiddagen - ved halvnitiden - greb den ældre kæreste en kagerulle - som han overfaldt den sovende kæreste med. - Jeg ved ikke, hvorfor det var en kagerulle. Jeg kunne ligeså godt have taget en hammer eller en kniv, der egnede sig meget bedre, sagde Kim Marchwitz i Retten i Sønderborg torsdag. Her blev hen idømt seks års fængsel for drabsforsøg. Han erkendte drabsforsøget, og derfor blev sagen fremmet som en tilståelsessag. Men har anket straffen til Vestre Landsret. Den 32-årige kæreste fulgte retsmødet, og da dommen faldt, brød han sammen i gråd. Med ansigtet begravet i sine hænder. Efter retten var hævet, faldt kæresteparret hinanden om halsen i en varm omfavnelse. - Det er lige før, at vores forhold er blevet bedre. Vi er blevet ringforlovet i fængslet, og han har tilgivet mig, forklarede Kim Marchwitz i retten, hvor man kunne se hans sorte forlovelsesring på højre ringfinger. Han kunne også fortælle, at den unge kæreste flere gange har besøgt ham, mens han har siddet varetægtsfængslet.

Det er lige før, at vores forhold er blevet bedre. Vi er blevet ringforlovet i fængslet, og han har tilgivet mig. 64-årig mand dømt for drabsforsøg på sin kæreste

Foto: Timo Her leder hundepatruljer efter tekniske spor og beviser i området omkring kæresteparrets fælles bolig udenfor Avnbøl. Arkivfoto: Timo Battefeld

Ja, jeg ville dræbe ham Kim Marchwitz forklarede i retten, at hans personlige kaotiske økonomi drev ham til at optage lån i sin kærestes navn. Han har taget lån for flere hundred tusinde kroner. Han brugte pengene på at spille Lotto. Levede i håbet om den helt store økonomiske gevinst. Under fængslingen har han talt med psykologer, psykiatere, præst og besøgsvenner. Han har også læst en del. - Jeg har fundet ud af, at jeg lider af ludomani, forklarede han. Han mener, at det var den kaotiske økonomi, der drev ham til drabsforsøget. - Jeg har nok ikke set anden udvej end først at slå ham ihjel og så mig selv. Det var meningen, sagde Kim Marchwitz. Han forklarede, at det ikke var planlagt. Men pludselig tager han kagerullen i en køkkenskuffe. Det er den slags uden to håndtag. Som et rundt stykke træ. Med kagerullen i sin højre hånd går han ind i soveværelset, hvor kæresten sover. - Han ligger med højre side opad. Resten kan jeg ikke sætte sammen. Der er huller i hukommelsen. Jeg må slå ham i tindingen. Jeg mener, det er flere slag, forklarede han. Derefter opstår der tumult. Kæresteparret ender i gangen, i køkkenet og i soveværelset igen. - Jeg forsøgte på at kvæle ham, forklarede Kim Marchwitz. - For at han skal dø? Sagde senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen. - Ja, lød svaret.

Foto: Timo Politiet afspærrede dette område ved rabatten til Truenbrovej. Arkivofoto: Timo Battefeld

Fryd og gammen Efter drabsforsøget lykkedes det for kæresten at slippe ud. Han løber rundt på de små landeveje indsmurt i blod og kun iført underbenklæder. Den ældre herre tager sin bil og kører lidt rundt i området. Han mener selv at have forsøgt at ringe til Syd- & Sønderjyllands Politi, men han vender hurtigt retur til ejendommen. Her er allerede kommet flere politipatruljer med hunde og en ambulance. Der henvender han sig selv til politiet og fortæller, at han har overfaldet kæresten. Kim Marchwitz forklarede også, at han efter overfaldet havde slugt 30-40 piller indeholdende hjertemedicin. Han blev dog aldrig dårlig af pillerne og heller ikke udpumpet, da han var på Aabenraa Sygehus senere samme dag. Kim Marchwitz er blevet mentalundersøgt, og det er slået fast, at han ikke er sindssyg og heller ikke var det under drabsforsøget. Derfor er han egnet til fængselsstraf. Forsvarer Jan Hansen mente, at straffen burde være noget lavere end de seks år, anklageren procederede for. - Det har på ingen måde været planlagt. Det er simpelthen slået klik for ham, sagde han og lagde også vægt på, at kæresten ikke har været i livsfare eller er blevet alvorligt kvæstet ved drabsforsøget. Han fik en del skrammer, en flænge i panden, der måtte sys, mange blå mærker og flere brud i ansigtet samt blå mærker på halsen. - De er blevet ringforlovet, og alt er fryd og gammen, når man lige ser bort fra sagen her, sagde Jan Hansen. Dommer Peter Hagemann Christensen brugte cirka 20 minutter, før han vendte retur og afsagde dommen på de seks års fængsel. - Det virker særdeles overvejet, sagde han i sine bemærkninger til dommen.