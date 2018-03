Der er brug for flere kreative løsninger i landbruget, når nye, unge landmænd skal ind i branchen. For det er ikke nemt at skaffe kapital til sin drømmegård på egen hånd.

Sønderborg/Hedensted: I den ene ende står en masse ældre landmænd, der gerne vil sælge gården og gå på pension, i den anden en række unge landmænd, der er parat til at købe og starte et liv som selvstændige. Som udgangspunkt kunne det lyde som et problemfrit match. Men det lykkes ofte ikke, fordi bankerne siger nej til de unge landmænd, når de ikke kan stille med den nødvendige million-kapital for at komme i gang. Dermed har vilkårene i landbruget ændret sig markant i forhold til den tidligere generation. - Det var ikke så stort et problem at låne penge til en gård for 40 år siden, fordi både bankerne og landmændene forventede, at den var mere værd i morgen end i går - og det var den også. Værdistigninger på ejendommen har været en bærende del af dansk landbrug i en hel generation, og mange har tjent ligeså mange eller flere penge på værdistigninger på jorden, som de har kunnet tjene på deres produktion, siger Jacob Olesen fra Sønderjysk Landboforening. Men virkeligheden er en anden i dag, og bankerne er ikke lige så interesserede i at låne penge ud. - De færreste unge kan stille med et indskud på 10 mio. kr, og derfor må der tænkes i andre løsninger, siger Jacob Olesen.

Lange generationsskifter Og der er faktisk andre måder at finansiere et lån på end gennem banken. Blandt andet er mange af de pensionsmodne landmænd villige til at bruge noget af deres opsparing til at hjælpe de unge i gang. - Når landmændene er klar til at sælge livsværket, vil de gerne have nogle penge ud med det samme, men det behøver måske ikke at være hele beløbet. Nogle indgår lejeaftaler, med mulighed for senere køb, andre indgår købsaftaler med løbende afbetalinger, der måske først er afsluttet 20 år senere. - Derfor er vi begyndt at se meget længere generationsskifter, hvor de ældre landmænd hjælper de unge i gang ved at låne dem pengene. Vi ser mange kreative modeller, og jeg tror, vi vil se endnu flere af dem i fremtiden, siger Jacob Olesen.