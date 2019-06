Ældre kvinde nægter forsøg på sygehusdrab: Jeg vil ud af arresten

Den 64-årige kvinde, der er sigtet for flere forsøg på at dræbe sin 73-årige mand med medicin, har siddet varetægtsfængslet siden december. Men nu vil hun ikke længere acceptere det. Hun har kæret og krævet et retsmøde i Vestre Landsret om fortsat varetægtsfængsling.

Sønderborg: Det var kort før julen 2018, at en 64-årige kvinde fra Sydals blev anholdt og sigtet for drabsforsøg på sin 73-årige mand.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 22. december, og nu har hun fået forlænget sin varetægtsfængsling i yderligere fire uger til 17. juli.

Hun har flere gange accepteret varetægtsfængslingen, og derfor er fængslingerne flere gange klaret skriftligt uden et egentlig retsmøde ved Retten i Sønderborg.

Men nu har kvinden fået nok. Hun vil ud af arresten, og derfor har hun og hendes forsvarer i det seneste retsmøde kæret varetægtsfængslingen til Vestre Landsret.

- Der er begæret en mundtlig forhandling, så der skal et retsmøde til ved Vestre Landsret, siger Tanya Foss Nissen, der er advokaturchef for specielle sager ved Syd- & Sønderjyllands Politi. Når en forsvarer begærer en mundtlig forhandling, betyder det, at landsretten holder et egentligt retsmøde om sagen. Langt de fleste såkaldte kæremål til landsretten om fængsling behandles ellers på skriftligt grundlag. Retsmødet skal holdes indenfor 14 dage.

- Vi mener, at den anholdte flere gange har givet sin 73-årige mand medicin under indlæggelser på sygehuse i Aabenraa, Sønderborg og Odense, sagde anklager Marianne Bager ved grundlovsforhøret i december.

Her kom det frem, at kvinden er sigtet for adskillige gange at have forsøgt at dræbe sin mand med medicin i en periode fra 29. juli 2018 til 16. november 2018. Det første - ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi - til, at manden blev bevidstløs og i tre-seks dage lå i koma med minimal hjerneaktivitet, ligesom han var i livsfare.