Michael Warnecke Hansen og Nutnapha Hansen har sammen drevet Restaurant Propperiet i Sønderborg i næsten 15 år. Men gigtsygdom gør, at de nu søger nye forpagtere.

Sønderborg: Det har været en rigtig svær beslutning for Michael Warnecke Hansen, og hans kone Nutnapha Hansen har da også måtte presse lidt på. For hun har oplevet, hvordan gigt har gjort de mange ugentlige arbejdstimer til en til tider smertefuld oplevelse for sin mand.

- Jeg kunne sige farvel og tak i næste uge, men jeg vil gerne for stedets skyld hjælpe til med at finde en ny forpagter, siger Michael Warnecke Hansen, som sammen med sin kone har taget beslutningen om at afslutte forpagtningen.

- Jeg slås med gigt i mine tæer, og det er ikke foreneligt med en arbejdsuge, som når op på 100 timer i højsæsonen, tilføjer Michael Warnecke Hansen, som gerne vil fortsætte i det fag, han er uddannet i - nemlig som kok.