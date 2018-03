Ægtepar klar til endnu en sæson på Æ Gårne

Lis og Børge Andersen kan fejre 30 års firmajubilæum, når de fredag slår døren op for en ny sæson i deres blomster- og plantecenter i Spang.

Spang: Det var Lis Andersen, der for 30 år fik ideen om at erhverve plante- og blomsterbutik i Spang. Hun købte uden at fortælle det til ægtemanden Børge Andersen. - Jeg kunne se, folk her ikke havde nogen blomster i vinduerne. Der var lidt plantesalg i Kvickly, men de var meget dyre, så jeg købte en kornmark her i Spang, fortalte hun, da parret i 2015 fejrede 50 års bryllupsdag. Børge er vokset op i Mellerup ved Tinglev i en verden af blomster og planter i faderens gartneri, hvor han for alvor lærte at bruge fingrene. Gartneriet overtog han, broren og deres ægtefæller i 1978. Ti år senere startede Børge og Lis så deres egen forretning Æ Gårne i Spang. Til at begynde med havde forretningen åbent stort set alle dage, men nu har supermarkederne taget over, så derfor holder de kun åbent fire måneder om året. - Vi driver ikke forretningen for at tjene penge, men for at hygge os og holde sig i gang. Og så er det jo min hobby, har Børge sagt. Fredag den 16. marts slår Æ Gårne døren op for den ny sæson.

Voksede op i gartneri Børge lærte Lis at kende i en tidlig alder. Faderen blev nemlig gift med Lis' mor efter, at begge var blevet skilt fra deres tidligere ægtefæller. Børge og Lis blev gift som purunge. Hun var lige blevet 16, og han var 18 år. Der skulle et kongebrev til for at gøre vielsen gyldig. De er både Danmarks yngste sølvbrudepar og guldbrudepar, hvilket har bragt dem i Guinness rekordbog. Sammen har de to børn. Pia Rosa på 53 år og Leo Jagger på 42 år som efterfølgende har udvidet familien med børnebørn og oldebørn. Børnene ønsker ikke at føre Æ Gårne videre, så derfor håber ægteparret på, at nogen vil købe stedet. - Vi bliver ved med at drive forretningen et par år, så længe vi kan holde til det, sagde Børge Andersen, da han sidste år blev 70 år. En normal dag for Børge begynder klokken 2.45, hvor han tager til auktion for at købe blomster til forretningen. En gang om ugen går turen endda til Holland for handle. Her er det særligt specielle farvekombinationer i blomsterne, der lokker.