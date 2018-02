Ægtepar kaster sig ud i nyt butikseventyr

For Anette og Henrik Rohleder er tiden kommet til at tænke nye veje. Derfor har de valgt at lukke deres nuværende forretning på Perlegade forventeligt 1. juli for i sensommeren at åbne med et nyt koncept.

- Tiderne forandrer sig, og det gør vi også. Intersport i hele Europa starter et nyt koncept med en helt ny opbygning af butikker og en helt ny platform i et meget mere moderne look. Den rejse skal vi med på, siger Henrik Rohleder, som sammen med hustruen ejer og driver butikken på Perlegade 27.

Borgen er ikke i spil

Hendes forældre begyndte Rohleder Sport i 1969 på Jernbanegade. I 1974 rykkede den til sin nuværende placering. I 80'erne kom den med i Intersport-kæden. I 2001 var der generationsskifte.

Anette og Henrik Rohleder håber, at kunne leje sig ind ved den ny kommende husejer, men kan af gode grunde ikke vide sig sikker.

- Perlegade 27 er den rigtige beliggenhed for os. Jeg tror da også, at vi bliver her, men det er ikke et "must". Derimod er det sikkert, at vi bliver i Sønderborg midtby, siger han og understreger, at Borgen ikke er i spil som ny lokation.

De nye tider inkluderer også et samarbejde omkring indkøb og markedsføring med ejerne af Intersport i henholdsvis Tønder, Esbjerg og Grindsted.

- Vi har brug for mere volume og nogle sparringspartnere, og derfor laver vi et nyt samarbejde med nogle af vores Intersport-kollegaer, for sammen står vi stærkere, siger Anette Rohleder.