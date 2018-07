Ægtepar indretter stor iscafé i Sønderborg

Sønderborg: Der har gennem længere tid været livligt byggeaktivitet på Søndre Havnegade 16. I stueetagen er ægteparret Anette og Christian Telling i gang med at indrette en ny og stor café, hvor der skal sælges og produceres hjemmelavet is gerne med lokale råvarer.

- Det her skal ikke være en almindelig isbiks. Det skal være hjemmelavet is med smage i alle afskygninger, men også hjemmelavede vafler, istapas, iskager, is med alkohol og meget mere. Vi syntes, Sønderborg manglede sådan et sted, fortæller Anette Telling.

Iscaféen er langt fra færdig, men den skal også først stå klar til åbning i foråret. Anette skal stå for den daglige drift sammen en bager med konditorbaggrund og 3-4 års erfaring med isproduktion, som er hyret ind. Caféen skal have åbent hele året dog færre timer i vinterhalvåret.

Anette elsker is især med bær, mens Christian er til nøddeis. De har derimod ingen erfaring med at producere is. Derfor har de flere gange været i Italien for at dygtiggøre sig og samle inspiration til caféen. Blandt andet var de tilskuere, da der blevet holdt VM i is i Italien.