Ægtepar har stor succes med plakatvirksomhed

Det begyndte for seks år siden på et lille værelse i privaten. I dag sælger Stina og Allan Møller til hele Skandinavien og er rykket i nye store lokaler.

- Siden jeg besluttede, at sige mit faste job op og bruge alt min tid på firmaet, er det bare gået op ad, siger Stina Møller, som i 2012 begyndte SoHu, der designer og fremstiller plakater og wallstickers - et motiv eller en tekst skåret ud i tynd, selvklæbende vinyl som man hænger op på væggen.

Det var da noget af et spring, men jeg var nødt til at vælge, for det andet var for hårdt. Utrolig nok valgte jeg at blive selvstændig, for jeg er ellers meget en tryghedsnarkoman.

Moren er også med

I marts 2013 oprettede Stina sit firma, og i februar 2014 besluttede hun at sige sit job faste job op.

- Det var da noget af et spring, men jeg var nødt til at vælge, for det andet var for hårdt. Det var faktisk utroligt, jeg valgte at blive selvstændig, for jeg er meget en tryghedsnarkoman, siger den 35-årig kvinde.

SoHu bredte sig efterhånden til det meste af huset, så firmaet blev rykket over i garagen. På det tidspunkt var det slut med at købe plakater og wallstickers udefra. I stedet begyndte man at producere selv, så kvaliteten altid var i orden.

I 2015 droppede Stinas mor Jette Christensen sit job gennem 34 år hos Danfoss i Gråsten og blev fuldtidsansat. Hun hjælper også med at passe parrets tre børn på 11, 9 og halvandet år. Også ægtemanden Allan Møller, der var slagtermester, kom med i virksomheden.

- Vi er sindssygt gode sammen. Jeg er den mere frembrusende, mens Stina er den mere fornuftige, og så mødes vi på midtvejen, siger den 36-årige mand.

I september 2015 rykkede SoHu ind i en lejebolig i Øster Sottrup.