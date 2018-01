Ægtepar bag butikskæde på vej mod personlig konkurs

Kreditorer i den nu lukkede børnetøjkæde Betweens vil have deres penge og har derfor begæret ejerne Jeanet Deleuran og Rudi Knudsen konkurs.

Sønderborg: De tidligere butiksejere Jeanet Deleuran og Rudi Knudsen er personligt blevet taget under konkursbehandling af Skifteretten i Sønderborg. Det samme er deres to selskaber RK Aabenraa ApS og Betweens I/S.

- Det er nogle kreditorer - helt nøjagtigt lønmodtagere - i Kolding, der har begæret dem konkurs, fortæller advokat Per Buttenschøn, der er kurator i sagerne.

I november lukkede ægteparret med kort varsel deres Betweens-butikker på gågaden i Aabenraa og Jernbanegade i Sønderborg. Lukningen tvang halvanden måned senere Rudi Knudsen til at opgive sit ejerskab af Wagner-butikker i Aabenraa og Svendborg. Kæden bag butikkerne overtog forretningen i Aabenraa, mens den på Fyn blev lukket.

- Det er en hård branche, siger Per Buttenschøn, der for få dage siden overtog sagen. Derfor kan han for eksempel ikke sige noget om, hvor meget gæld og hvor mange kreditorer med udestående der er.

- Der kommer til at gå noget tid, inden jeg har et overblik. Jeg har et godt stykke arbejde foran mig.