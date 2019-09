Æblerne ruller igen i Gråsten

Gråsten Æblefestival foregår for sjette år i træk i Gråsten. Der vil være madværksted, marked, musik og æblekagedyst.

Gråsten: Den kommende weekend står Gråsten igen i æblets tegn, når der er Gråsten Æblefestival.

- Det er sjette år, vi holder festivalen i den her form. Æblefestivalen vokser for hvert år, og den skulle det gerne blive et af årets hovedbegivenheder, siger Kaj Nielsen fra Gråsten Æblefestival.

Han vurderer, at der sidste år kom mellem 4000 og 5000 publikummer til Gråsten Æblefestival. I år begynder festivalen på Gråsten Havn torsdag den 12. september klokken 17.30 med åbning af borgmester Erik Lauritzen (S). Samtidig udleveres Bente Løwe Christiansens bog 'Kongeæblet', som bliver udgivet af Gråsten Æblefestival. Der er også kåring af årets æbleprins og æbleprinsesse, musik og trylleri.

Fredag den 13. september og lørdag den 14. september begynder festivalen klokken 10.00 på havnen, hvor der er boder med lokale fødevarer og kunsthåndværk.

- Som noget nyt laver vi i samarbejde med Nordea og Madkulturen i Danmark vores eget streetfoodtelt. Man kan lave sin egen mad ganske gratis, om fredagen er menuen kylling på flere måder, og om lørdagen er det vegetarmad, siger Kaj Nielsen.

Der er også salg af mad som æbleburgere, kage og kaffe. Madværkstedet foregår under vejledning af kok Birger Iversen. Boder og madværksted har åbent frem til klokken 17.00.