Æbleavlerne må tage det søde med det sure

- Det bliver ikke så mange tons. Vi skal helst have syrligt søde sommeræbler, men i år er de mere søde end syrlige, siger frugtavleren, der ikke har svært ved at skaffe folk nok til plukningen, selv om sæsonen forrykker sig.

- Jordbærsæsonen gik meget hurtig i år, og kirsebærsæsonen sluttede, hvor den plejede at starte. Æblerne er modne tre uger før tid. De senere sorter som Cox Orange og Ingrid Marie æbler kan stadig nå at vinde lidt, hvis der kommer noget regn, siger Henrik Petersen, der hidtil har kigget i vejviseren efter et par velgørende dråber.

Naturen går sin gang

- Min erfaring er, at naturen går sin gang, og det kan man ikke lave om på. Det er aldrig sket før, at æblerne har været modne først i august. Jeg åbner tidligst op for mostningen 1. september. Jeg har været i mosteriet 30 år, og det er ikke første gang vi har en god, dejlig, varm og lang sommer. Det kan forskubbe mostningen en til halvanden uge til hver side alt afhængig af vejret, siger Mads Hansen Ryesminde Mosteri på Sydals.

Han er med på, der skal et større antal æbler til at sikre mosten i år, da frugterne er meget små, men han regner helt sikkert med, der vil være most på hylderne som alle andre sæsoner. Han har umiddelbart åbnet op for mostningen 15. september-15. november, men starter nok alligevel lidt tidligere i år.

- Det nytter ikke at tage grønne æbler ind. Det giver sur most, og den kan jeg ikke sælge, siger mostbryggeren.

- Plantagerne plukker altid æbler, før de er helt modne. Det er de nødt til, så de kan eftermodne i kølerummet, siger Mads Hansen, der regner med, mostæblerne holder kvaliteten.

- Det kan jo være, vi får 15 grader med regn og blæst de kommende uger, siger han.

- Plejer er død, lyder det fra Henrik Petersen på Hestehavegård, hvor sidste års våde og dette års varme sommer betegnes som uden for normalen, selv om det efterhånden er svært at vide, hvordan en normal dansk sommer tager sig ud.