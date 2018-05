Årsag til skolebrand er fortsat uafklaret

- 80-85 procent af skolens elever er slet ikke fysisk berørt af branden. Derfor valgte vi også at holde almindelig skole i dag (mandag, red.) , siger skoleleder Andrea Steffensen.

Derimod var en bagvedliggende bygning med skolens klub og specialklasser ramt. I første omgang troede beredskabet, at den forholdsvis hurtigt havde fået styr på ilden, men så løb den pludselig hurtigt under bygningens tag.

Klokken 07.42 lørdag morgen lød alarmen, at Ahlmann-Skolen i centrum af Sønderborg stod i flammer. Brandbiler, stigevogne og vandvogne fra nær og fjern blev tilkaldt til branden, der også gav en tyk røg. Selve den gamle hovedbygning ud mod Kongevej var uberørt.

- Branden kører som en klassisk forsikringssag samtidig med, at brandmyndighederne undersøger den mulige brandårsag. Vi afventer det resultat, inden vi gør os overvejelser, om andre solcelleanlæg skal undersøges nærmere, siger kommunaldirektør Tim Hansen.

Plads andre steder

Over 40 brandfolk var i aktion. Efter mere end 12 timers arbejde var der styr på branden, som endte med at totalskade bygningen, der nu er afspærret. Desuden blev et sløjdlokale i en anden bygning vandskadet.

- Det er endnu for tidligt at sige, om skolefløjen skal genopbygges. Men ind til sommerferien er der plads andre steder på skolen, da nogle elever er sendt på læseferie. Samtidig arbejder vi på at finde en løsning til efter sommerferien, siger kommunaldirektør Tim Hansen.

Skolens klub er ind til videre blevet genhuset i skolens fælleshus, mens der arbejdes på en mere permanent løsning. En specialklasse med 14-15 elever vil de næste dage være i et klasselokale, der står midlertidigt tomt.

- Lige meget, hvad der kommet til at ske med bygningen, kommer det ikke lige til at ske i morgen. Derfor skal vi i første omgang have fundet en god løsning op til sommerferien, siger skolelederen.