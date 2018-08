Årets titelindehavere til kongeringridning i Tandslet

Lørdag er der sponsorcykelløb og hygge med sildespisning og kaffebord for pensionisterne.

Tre gange Clausen

I årets kongeomridning for konger deltager tre fra samme familie, da Harry Clausen og hustru Inga Clausen samt søn Martin Clausen, alle Guderup, hver har hentet en titel i år. Det samme har Finn Gundersen og datteren Sabine Gundersen. Torben Kaufmann har vundet Alssundmesterskabet tre gange. Han og Hary Clausen har ligeledes flere gange taget kongetitlen i Tandslet.

- De fleste ringriderkonger har givet tilsagn om at være med, så det er et stærkt felt, siger formand Jette Dau Andersen.

Byen vil være flot pyntet med tydelig tilkendegivelse af, hvad der foregår, så turister og andre newcommere kan være med. På pladsen er der mulighed for at søge efter slik i en sandbunke, slå søm i en blok, ansigtsmaling, krofspil, kegling, lykkehjul, Dunk e Dunas samt salg af is og slik.