Årets galgedyst i Svenstrup samler igen lanserytterne

Rytterne skal være klar under galgerne i Svenstrup søndag middag, og der er lagt op til en traditionsrig fest for folk og fæ.

SVENSTRUP: Årets første sommerweekend er lig med ringridning i Svenstrup. Den går over græsset på ringriderpladsen søndag ved middagstid. Optoget starter klokken 11.30 fra Himmark og går ad Ugebjergvej, Sandvej, Apotekergade og Nordborgvej til pladsen over for forsamlingshuset. Arrangørerne håber på at nå op over sidste års antal ekvipager på 110. Dengang mente man, varmen måske holdt rytterne tilbage, for det var starten på århundredets varmeste og tørreste sommer, men i år er vejret lige passende med skyer og solskin i det nordalsiske.

Muta in brass spiller for i optoget og giver nogle ekstra numre på pladsen ved ankomsten. Selve ringridningen starter ved 12-tiden. Der er cykelringridning for børn og voksne. Cyklerne må meget gerne være med i optoget. Går alt efter planen vil kongen af Svenstrup være fundet ved spisetid med forventet kongeomridning omkring ved 16.30 tiden. Sidste år blev Lene Clausen, Bovrup, konge i Svenstrup foran de lokale koryfæer Hary Clausen, Guderup, og Martin Clausen, Holmskov.

Der kan købes kage, kaffe, øl, vand, is og ringriderpølser, og det er muligt at forlyste sig i ringriderforeningens tombola.

- Vore gode samarbejdsparter Svenstrup Cykelklub, Svenstrup Ungdomsforening med gymnastik og fodbold og støtteforeningen for friskolen laver et super arbejde, for at vi kan holde ringridning i Svenstrup. Sponsorerne har igen bidraget med fine præmier. Vi glæder os til at gense en masse rytterkammerater, og dem som ikke fik startet sæsonen op i Nordborg, skal da komme til Svenstrup og se at komme i gang med sæsonen, anbefaler formand i Svenstrup Dorthe Johansen.