Sønderborg: Årets første student fra AGS blev udklækket torsdag ved godt 14-tiden, da Emolin Devathasan fra den samfundsfaglige studieretningsklasse s19 fik et flot 10-tal i det tværfaglige fag "Almen Studieforberedelse", også kendt som AT.

Emolin havde lavet en undersøgelse af havets rolle i dommedagsprofetier med fagene religion og engelsk, og kunne efter 30 minutters gennemgang af sin synopsis lade sin mor sætte den røde hue på hovedet.

Det er første gang i meget lang tid, at AGS har en student, der er færdig flere uger før sine klassekammerater.

- Det er da lidt mærkeligt, men det kan ikke mindske glæden ved at være færdig, siger en storsmilende Emolin selv. Fordi hun tog 1. g på en anden skole og udtrækningen af hendes eksamensfag faldt, som de gjorde, var der ikke mulighed for at blive færdig med de andre elever.

Emolin var mandag oppe til sin anden mundtlige eksamen, yndlingsfaget religion, hvor hun sikrede sig topkarakteren 12.