Årets Landsby: - Det bliver ikke bedre end det her

Der er mange aktiviteter og arrangementer på skemaet i byerne. Et af de helt store projekter er cykelfærgen Elefanten, som ifølge BIB Landsbylaug sejler fra juli, men der er også et årligt triatlon og rensning af stranden med efterfølgende hygge og ringridning.

- Man kan jo kun bo et sted, og det her er et fint sted at bo. Det kan ikke blive bedre, siger Holger Horne.

Holger Horne har om nogen styr på, hvad der er sket i landsbylauget gennem tiden, for det er her, han er født, opvokset og har boet hele sit liv. Sammen med sin kone Kirsten har Holger også drevet Brunsnæs Kro i 30 år, indtil de lukkede den i 2004.

Lyden af vandet

I Busholm finder man Kerstin Westergaard, hendes mand og deres fire børn. Det er tre år siden, at familien, der er en del af det tyske mindretal i Danmark, rykkede fra Rinkenæs og i stedet slog sig ned i landsbylauget. For Kerstins mand var det vigtigt at have plads til at avle høns, mens udsigten var det vigtigste for Kerstin.

- Når man først har haft udsigt ud over vandet, som vi havde i Rinkenæs, så er det ikke noget, man vil af med igen. Det var en udfordring at finde en grund både med god plads og udsigt, siger Kerstin Westergaard.

Men de fandt det rette sted. Selvom der er længere til naboerne, end der var i parcelhuskvarteret i Rinkenæs, så er det sociale sammenhold kommet tættere på.

- Vi har meget mere kontakt med vores naboer her. Til sommer holder vi i Busholm cykelringridning, og til vinter holder vi julefrokost, siger Kerstin Westergaard.