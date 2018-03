Årene passerer revy i den alsiske satire

Hvordan var det for et år siden, mindes revyholdet Kleinschmidt, fik han bygget sin bro, og Peter Hansen, er han faldet til ro? Nej, til det første og ja til det sidste. Revyholdet er blevet udvidet med Nadia Schrøder Sørensen og Kasper Keller Petersen, der er tilflyttere fra Aalborg, og det giver flere strenge at spille på. Det store læs trækkes fortsat af rutinerede Dorthe Wiseman og Dennis Jacobsen med langt de fleste numre og sange. Per Lykke Hauge har sit speciale i figurer af anden etnisk baggrund som Snufti i et stenkastende homeparty med et bredt udvalg af remedier til stening.

AUGUSTENBORG: Als Revyen er måske ikke i sit livs form i sit 50. leveår, for det går op og ned som for så mange andre, men det er i hvert fald et omfattende repertoire, der bliver leveret i jubilæumsudgaven. Det tager sit udgangspunkt i revyens begyndelse, da de to strikketanter Caroline og Amalie var faste indslag. Det er de igen i 50-året, hvor de fortæller om skomageren og den gamle borgmester, der nu er død. Replikkerne sidder ikke helt på ryggraden af udøverne endnu, men onsdag var også blot generalprøve. De følgende dage topper forestillingen med udsolgt fredag og lørdag, og da hjælper det sikkert på hurtigheden i replikkerne.

De optrædende i Als Revyen er Bodil Nissum, Dorthe Wiseman, Liva Sofie Hampen, Nadia Schrøder Sørensen, Dennis Jacobsen, Kasper Keller Petersen og Per Lykke Hauge med instruktion af Peter Buhl. Se Als Revyens hjemmeside for eventuelt at få billet. Als Revyen startede som en revy i Augustenborg med egen scene, men bredte ved kommunesammenslutningen sit repertoire ud over Als og resten af landet og har de sidste ti år haft hjemme i Augustenborg hallerne.

Hva' ska' vi med en bro

De sjoveste numre handler om grænsekontrol parodieret som DR's tvillingerne i Thailand, der er blevet to soldater, der med deres tørre humor har overtaget grænsebevogtningen. Dorthe Wiseman og Per Lykke Hauge spiller to fiskere i Fynshav, der hverken vil have en bro over Lillebælt eller et ferieresort rundt om hele Nordals.

- Vi vil et ha' no'en bro her, hvorfor skulle vi kør' te Fyn? Ja, ka da fandengalme ta' æ færg! Vi vil ét ha' noe' resort her, vi vil bare fisk i æ hav! synger den uforlignelige duo.

Den politiske diskussion er selvfølgelig også oppe at vende med Danfoss bossen, der sagde, at vi skulle stemme på Stephan Kleinschmidt og en sang om Erik den røde alias Kasper Keller Petersen. Der er selvfølgelig et nummer om Meetoo, hvor Liva Sofie Hampen har hængt sin mand ud, fordi han har tørret sovs af hendes kind, og nu er han skredet.