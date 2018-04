Åbne døre på Golfens dag

Sønderborg: Sønderborg Golfklub slår dørene op, og byder alle velkomne søndag den 22. april klokken 11-14. Det er Golfens dag.

Det er gratis at deltage. Man behøver ikke at tilmelde sig eller have udstyr. Man har grej, man kan låne.

Man får mulighed for at slå de lange og korte slag, ligesom du får mulighed for at putte. Repræsentanter fra klubbens medlemmer guider folk rundt og er klar til at svare på spørgsmål.