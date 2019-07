Augustenborg: Vil du vide hvad der sker i Hofrådens Hus. Så kom indenfor på fredag fra klokken 16-19 i Storegade 11 og se selv, hvordan renoveringen skrider frem.

Man kan også hilse på den ny bestyrelse. Arkitekt John Kronborg og personer fra bestyrelsen vil vise rundt og fortælle om det afsluttede tagprojekt.

Man kan også få mere at vide om den igangværende renovering af facaden ud mod gaden. Der er mulighed for at købe grillpølser, øl, vin og vand.