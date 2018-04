Åben mikrofon på biblioteket den 14. april

Sønderborg: Lørdag den 14. april inviterer biblioteket til "åben mikrofon" i Multikulturhuset på Nørre Havnegade kl. 11. Denne lørdag er det skribenter og forfattere, der får mulighed for at træde op på scenen og ind i rampelyset. Det er først på selve dagen, at man finder ud af, hvilke tekster der vil blive præsenteret - og ikke mindst hvem der læser dem op. Det er eneste, man ved på forhånd, er, at der bliver læst op fra tekster, som deltagerne selv har skrevet. Der er gratis adgang til "Open mic" - både for publikum og for oplæserne. Vært er bibliotekets litteraturformidler Line Kveiborg. /exp