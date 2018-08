Borgere i Ulkebøl Sogn ønsker at beholde deres folkevalgte i den verserende konflikt mellem sognepræst og menighedsråd.

Ulkebøl: En kuvert med gyldent bånd landede onsdag eftermiddag i hænderne på Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift.

Kuverten indeholdt resultatet af halvanden uges arbejde, hvor en borgergruppe har stemt dørklokker i Ulkebøl Sogn.

Gruppen har samlet 921 underskrifter fra medlemmer af Folkekirken. Underskriverne erklærer sig enige i, at de ikke ønsker, at menighedsrådet træder tilbage, og de beder biskoppen finde en løsning på samarbejdsproblemer i sognet.

Formanden for menighedsrådet, Frede Mørch Pedersen, har tidligere udtalt til JydskeVestkysten, at "Det er os eller præsten". Hele menighedsrådet har erklæret, at det træder tilbage, hvis der ikke snart findes en løsning.

- Men vi vil beholde vores menighedsråd, for det har gjort det rigtigt godt. Kirkeliv er ikke kun gudstjenester om søndagen. Menighedsrådet har stået bag mange koncerter og arrangementer i løbet af ugen, forklarede Bente Møller, før hun sammen med tre andre fra gruppen tog til Haderslev for at aflevere kuverten.

Det er Bente Møller, der har taget initiativ til underskriftindsamlingen.