83-årige Viggo ramt af lang ventetid på kørekort: Kan ikke besøge familien i Tyskland

83-årige Viggo Andresen er uforstående over for den lange ventetid på fornyelse af sit kørekort. Fire måneder er ventetiden nu oppe på.

- Jeg har selvfølgelig mulighed for at tage bussen, men det har jeg ikke lyst til, når jeg nu kan køre, konstaterer han.

Det er således, at man med et midlertidigt kørekort kan køre i både Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland, men ikke krydse den dansk-tyske grænse. .

Mange må for tiden vente længe på at få deres ansøgning om kørekort godkendt af politiet. Det er nemlig sådan, at har man en anmærkning i sin helbredsattest, skal ansøgningen forbi politiet. I vores område er det Politiets Administrative Center Vest i Holstebro, der bearbejder ansøgningen. De sender ansøgningerne videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor nogle overlæger, der tidligere hed embedslæger, vil vurdere ansøgningen. Herefter sender styrelsen en ansøgning tilbage til politiet i Holstebro, der så skal vurderer, om der er behov for yderligere oplysninger fra ansøgeren, og om der skal være partshøring i sagen. Til slut træffer politiet en afgørelse, hvorefter ansøgeren får svar.

Manglende oplysninger

Men det er faktisk ikke helt tilfældet, at han ikke kan besøge sin familie i Tyskland. Han ved det bare ikke.

Når man som Viggo skal vente på, at kørekortet bliver fornyet, kan man tilkøbe et midlertidigt erstatningskørekort til 170 kroner, som giver mulighed for at krydse landegrænsen i tre måneder.

Det var der bare ingen, der havde fortalt Viggo Andresen, før en bekendt gjorde ham opmærksom på det for nyligt.

- De er da ellers flinke nok dernede, så det forstår jeg ikke, de ikke har fortalt mig. Det kunne de altså godt have gjort, fortæller han.

Det generer Viggo Andresen, at han hvert år skal have godkendt sit kørekort og hvert år ikke kan besøge sin fætter i flere måneder eller alternativt punge ud til et erstatningskørekort.

- Jeg har haft lyst til at tage afsted flere gange. Jeg synes bare, det er irriterende, konstaterer han.

Borgerservice oplyser, at de som udgangspunkt oplyser om muligheden for at tilkøbe det midlertidige erstatningskørekort, hvis man giver udtryk for, at man ønsker at krydse grænsen, men de kan ikke garantere, at det er alle, de husker at oplyse om det.

Borgerservice anbefaler desuden, at man kommer i god tid, gerne tre måneder før ens kørekort udløber, hvis man ved, der skal en helbredsattest med.