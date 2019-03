Sønderjylland: En lille mølle, der udtrykker dansksindedes ønske om at blive danske igen. Den mølle fik Christen Duus Andersen fortalt om, da han var barn i Nordborg i 1940'erne og 1950'erne. Han kan huske sine forældre fortælle om den lille mølle, som stod i dansksindedes haver i årene mellem 1864 til 1920. Når vingerne drejede rundt, gik en lille metalplade op og ned. Den havde påskriften '§ 5'.

§ 5 hentydede til en paragraf i Pragfreden fra 1866, som gav sønderjyderne, der var en del af Tyskland, håb om at blive genforenet med Danmark.

- Jeg kan huske, at mine forældre, bror og jeg kørte søndagstur til Sydals, hvor de fortalte om det. Jeg mener, jeg så en sindelagsmølle, men det sidste er jeg ikke sikker. Måske er det fordi, mine forældre fortalte om det, at jeg husker, at jeg har set en, siger Christen Duus Andersen, der i dag bor i Klampenborg.

Han udgav i 2017 bogen 'Fokkegilde og flyverskjul', som er en alsisk fortælling om livet på en gård i 1940'erne og 1950'erne. Dengang ville han have et billede af en sindelagsmølle med i sin bog. Men han fandt aldrig et.