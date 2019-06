800-årig fejret ved Sønderborg Slot

Sønderborg: For de fleste danske børn er Dannebrog lig med fødselsdag. Så kommer flaget på bordet, op i flagstangen og på lagkagen, og de rød-hvide farver bliver symbol på fest og glæde.

For borgmester Erik Lauritzen (S) har Dannebrog også en anden betydning:

- For mig markerer det, at vi står sammen. At hejse Dannebrog er god måde at vise, at vi har et stærkt fællesskab i Danmark. Vi viser andre, at vi er stolte over at være danskere. Hvordan skal jeg sige det: Det handler om at vise nationale følelser. For man kan godt være national uden at være nationalistisk, mener han og tilføjer:

- Her i Sønderjylland har vi nok en stærkere følelse for Dannebrog. Fordi vi har haft familiemedlemmer, der kan huske, at man ikke måtte flage i tysk tid. Det betød, at man holdt endnu tættere sammen.

Lørdag morgen deltog han i den første af flere arrangementer for Dannebrog, som finder sted i weekenden.