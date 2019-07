80-årig er i god form

Henry Jørgensen Kjær, Nordvesthavnsvej 30, fylder fredag 2. august 80 år, og det er i rigtig fin form.

Han har sammen med sin Birgith en pragtfuld udsigt til daglig, og uanset sommer eller vinter nyder de hver dag bølgerne på Alssund og udsigten til Als-siden med "Verdens Ende" og aktiviteterne i vandklubberne.

Henry Kjær er født og vokset op i Guderup, og som så mange andre i hans aldersgruppe, var der kun syv års skolegang.

Det har nu aldrig givet Henry Kjær de store bekymringer. Han har aldrig været bange for at prøve noget nyt elle vende tilbage til sin tidligere branche.

Han var i sin unge år koloniallærling i den gamle købmandsbutik Tingleff i Brogade og aftjente sin værnepligt i flyvevåbenet.

Derefter arbejdede han i to-tre år i forsikringsbranchen i forsikringsselskabet Danmark - mange ældre sønderborgere kan huske "Dres Danmark" på Alsgade i Sønderborg.

Henry Kjær arbejdede også i en længere årrække i bilbranchen - faktisk i 17 år kun afbrudt af nogle år i et VVS-engrosfirma i Sønderborg.

I 40 års alderen vendte han tilbage til forsikringsbranchen og arbejdede i en snes år i Statsanstalten for LIvsforsikring - nu Danica.

Han sluttede på arbejdsmarkedet med at drive DanCenter på Dybbøl Banke, hvor han gennem årene har ekspederet tusindvis af sommerhusgæster. Her har sønnen John Kjær taget over.

Henry Kjær har i over 30 år været et engageret medlem af Borgerforeningen og Skyttelauget i Sønderborg, og han tager gerne en cykeltur med breve til foreningens medlemmer. Fredag bliver han hjemme og får besøg af Skyttelauget.