80 år og stadig flyvende

Harry Jensen er et af de trofaste medlemmer af Sønderborg Modelflyveklub. Han kan slet ikke undvære sin flyver - og sin elcykel.

Sønderborg: Harry Jensen fra Sønderborg er et af de trofaste medlemmer af Sønderborg Modelflyveklub. Han er stort set på anlægget på Tech 21 hver torsdag - sådan har det været i 35 år. For kort tid siden blev Harry Jensen 80 år og han er således alderspræsident i klubben. Det forhindrer ham dog ikke i at stille op, når der er noget, der skal laves. Formanden Hans Chr. Rokahr fortæller, at Harry Jensen, der har en mekanikeruddannelse, altid er villig til at give en hjælpende hånd. Blandt andet, når der skal laves noget ved den uundværlige græsslåmaskine.

Jeg synes, det er dejligt at cykle og er i det hele taget glad for livet som pensionist. Det var helt rigtigt af mig at gå på pension allerede som 60-årig. Harry Jensen

Ingen pilotdrømme Det var ikke drømmen om at blive pilot, der for 35 år siden fik Harry Jensen til at melde sig ind i Sønderborg Modelflyveklub. - Nej, det har jeg alligevel aldrig ville være. Jeg bliver helst på jorden, siger han. Vejen til klubben gik i stedet gennem Harry Jensens søn. Han var medlem og fortalte levende om det at flyve med modelflyver. Det gjorde, at farmand også fik lyst til at gå på vingerne. Far og søn fløj sammen i klubben til sidst nævnte døde af leukæmi som bare 32-årig. Harry Jensen var naturligvis ked af det, men han fortsatte i klubben og i dag kan han slet ikke undvære samværet med de andre gamle drenge i klubben - der er kun to kvindelige medlemmer blandt de 50 medlemmer, og den ene flyver ikke mere.

Flyver også inde Harry Jensen er sammen med hustruen flyttet fra hus til lejlighed, og det er lige noget, man skal vænne sig til. Nu er der mindre plads til flyveren - eller rettere flyverne. Harry Jensen har nemlig to flyvere - den ene er en lille model til at flyve indendørs. Den bruger han, når vejret ikke tillader udendørs flyvning. Flyveren med tilhørende udstyr står ham i 3500 kroner. Personer med interesse for modelflyvning kan komme på vingerne for cirka et par tusinde kroner, men ønsker de en jet, så kan prisen komme til at snuse til 100.000 kroner. En jet turbine koster alene 20.000 kroner.