777 personer har protesteret mod placering af sognehus

Hver 3. borger i det lille Rinkenæs Sogn er imod at få udsigten til Rinkenæs Korskirke delvis dækket af et nyt sort sognehus. Der er også to af de tre konsulenter, som Haderslev Stift har bedt udtale sig i sagen.

Rinkenæs: Når menighedsrådet i Rinkenæs på onsdag holder orienteringsmøde om planerne for nyt sognehus, foregår det i foredragssalen på den tidligere Rinkenæs Efterskole. Her er plads til 150 personer, og at dømme efter 777 underskrifter, som en borgergruppe nu har afleveret, kan der blive fuldt hus.

Langt de fleste underskrifter, nemlig 683, er indsamlet i Rinkenæs Sogn, som har 2.118 indbyggere. Det svarer til, at hver 3. indbygger i sognet har skrevet under i protest mod planerne. Kun 1.765 er dog medlem af Folkekirken.

- Vi har sagt, at alle har kunnet skrive under. For det er også deres udsigt, forklarer Bodil Gregersen, der nu håber, at en del af underskriverne møder op til orienteringsmødet i næste uge.

Borgergruppen står også bag Facebook-siden Bevar Kirkelandskabet, som har 100 medlemmer. Her har Tom Erichsen offentliggjort alternative forslag til placering af et sognehus. Nemlig som en tilbygning til præstegården, der ligger sydvest for kirken.

- Vi vil ikke bare brokke os. Derfor satte vi os ned og drøftede, hvor man i stedet kunne placere sognehuset, forklarer han sine tegninger.

Det har fået mange, positive kommentarer på Facebook.