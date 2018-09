737 løb med i Gendarmløbet

Broager: 5-årige Sofia Larsen med startnummer 6048 står og holder sin mor i hånden.

- Jeg løber sammen med min børnehave. Vi har trænet i børnehaven, og det er tredje gang, jeg er med, siger Sofia Larsen.

Det er 16. gang, der er Gendarmløbet i Broager. I år har 737 meldt sig til ruterne, som er lige fra to kilometer til 29 kilometer. DGI Sønderjyllands formand, Claus Klaris fra Dybbøl, byder de mange løbere velkommen.

- Det her er et løb med mange forskellige ruter. Det er godt for bredden, at alle kan være med. I DGI arbejder vi for idræt, hvor alle kan være med. Og det kan folk her i dag. Det her løb opstår ikke bare af sig selv. Der skal masser af frivillige til, for at få det op at stå. Det er fantastisk, at nogle vil skabe rammerne, så det her løb kan holdes, siger Claus Klaris, der også selv skal løbet halvmaraton.

29 løbere på den lange 29 kilometers rute er allerede afsted ude på ruten. Nu gør de 120 halvmaratonløbere sig klar. Mange af dem får et stort kram af deres børn, inden løbsstarten. Omkring 100 børn skal løbe to kilometer, lige efter halvmaratonløberne er løbet fra start.