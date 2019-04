700 akutkørsler om året: Region skærper krav til Nødbehandlerbil

Mandag skal Region Syddanmarks præhospitale udvalg behandle en plan om at justere kravene til Nødbehandlerbilen på Nordals. Danfoss erklærer sig parat til at fortsætte.

Danfoss er klar

I regionens opdaterede udbud er der også et krav om, at den driftsansvarlige virksomhed har en reservebil i tilfælde af, at nødbehandlerbilen er nede.

Danfoss har haft reservebil til nødhjælpen i over 20 år, så regionens præciseringer afskrækker ikke Danfoss:

- Vi har i mange år stået for nødbehandlerbilen på Nordals. Det er en opgave vi er stolte over at udføre, og som er med til at skabe tryghed for borgerne og ansatte på Nordals. Så længe der er en fornuftig synergi i mellem at drive akutbilen og sikre vores interne beredskab, så er det en opgave vi meget gerne fortsætter med, hvis regionen ønsker det, siger pressechef for Danfoss, Mikkel Thrane.