- Der har været god energi hele vejen igennem. De store har taget sig af de små, og de små har set op til de store, siger afdelingsleder Per Quorp Kristensen, som sammen med en lille gruppe gik i gang med forarbejdet til forestillingen tilbage i marts.

- Det er en uge, man ikke lige glemmer. Det har givet et bedre socialt fællesskab. Jeg har lært en masse nye at kende, siger den 13-årige pige, der har været en del af et PR-værksted, der ugen igennem har rapporteret, hvad der skete rundt om skolen blandt andet med små videoer lagt på Facebook.

Skolen har hele ugen arbejdet med forestillingen i forskellige værksteder på tværs af årgangene fra 0. til 8. klasse. Her har de forberedt koreografi og drama til ti udvalgte sange fra Sigurds Danmarkshistorie.

Broager: Kostumer, rekvisitter og masser af sang. 600 elever fra Broager Skole var torsdag lige over middag samlet til generalprøve på en kæmpe forestilling med sange af Sigurd Barrett.

Sammenholdet i fokus

Ideen om at synge Sigurds Barretts sange kom efter et tip fra Høje Kolstrup skole, som havde fået en masse ud at gøre det samme.

- Sigurds sange er ørehængere med indhold, og nuu ved mange af eleverne alt muligt om Danmarks historie, siger afdelingslederen.

Siden august har skolen øvet Sigurds sange, så de var klar, da dirigent Jakob Høgsbro mødte frem mandag for få forestillingen i mål.

- Børnene har fået et kæmpe skud musik og historieundervisning, men det vigtigste er den sociale sammenhængskraft på tværs af årgangene, siger dirigenten, der ud over Høje Kolstrup har stået bag Sigurd Barrett-forestillingen i Stubbæk, på Alsion og til efteråret på Augustenborg Skole.

- Alle mødes på en eller anden måde ligeværdigt i det her. Det gælder ikke om at være først, stærkest eller højest, men om at alle kommer til målstregen samtidig, siger Jakob Høgsbro.

I mål nåede de 600 elever, da der torsdag var generalprøve foran andre skoler, børnehaver og det lokale plejehjem. Senere på dagen var der to koncerter for forældre og andre pårørende.