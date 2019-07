52 træskibe kaster anker i slotskajen

Fyn Rundt er den årlige kapsejlads blandt de bevaringsværdige træskibe i Danmark. Sidste gang skibene lagde til i Sønderborg var i 2012.

Sønderborg: 52 bevaringsværdige træskibe sejlede fra Assens til Slotskajen i Sønderborg om onsdagen. Det er første gang i syv år, at kapsejladsen Fyn Rundt lægger til kaj i Sønderborg Havn. Tusindvis af mennesker flokkedes til havneområdet for at nyde synet af skibene, som to gange i timen kunne sejle gennem Christian den X's Bro. En af de første skibe, der lagde til ved slottet var den tomastede skonnert Johanne fra Nakskov. - Johanne er et dansk fragtskib, der blev bygget i Svendborg i 1895. Jeg har haft skibet som charterskib i 30 år, hvor vi har sejlet med turister i Tyskland, Lithauen, Gotland og en masse andre steder, fortæller skipper Bertil Jensen. Skibene har indtil videre lagt til i Bogense, Fredericia og Assens, og efter Sønderborg sejler de videre til Marstal om torsdagen og slutter af i Faaborg om fredagen.

Foto: Claus Thorsted Bertil Jensen er skipper på den gæve skonnert Johanne fra Nakskov. Foto: Claus Thorsted

Sørøvere ved slottet Mens Kongeskibet Dannebrog var afsted på øvelse, så tog Nationalmuseets tremastede skonnert, Fulton, kongeskibets plads på slotskajen. Og det var heldigt nok, at kongeskibet ikke var der. For klokken 16 blev besætningen på Fulton taget til gidsler og ført ned i lastrummet af nogle unge sørøvere. Det var foreningen for børn- og unge artister, DUBAL, der overtog Fulton for at fremføre et flot piratcirkus. De unge mennesker jonglerede, udførte saltomortaler og lavede luftakrobatik med silkestof til store klapsalver fra de fremmødte.

Foto: Claus Thorsted Slotskajen var propfyldt med mennesker, der var taget ud i sommervarmen for at se træskibene lægge til. Foto: Claus Thorsted

Fra ålekvase til charterskib Flere af skibene har et dagligt virke som charterskibe, hvor gæster kan komme med på en sejltur på et af de gamle træskibe. En af dem er galeasen Aventura, som har et tilknytningsforhold til Sønderborg. Skibet har haft sin faste plads på den nordlige side af havnen, fordi den tidligere skipper Bonnichsen boede i byen. Dengang var skibet bedre kendt som ålekvasen Jørgen. - Jeg har hjulpet lidt til på skibet siden '84 og så købte jeg det med min søn Herluf i 2001, fortæller den nuværende skipper Henrik Traugott-Olesen. Aventura fik ikke sin faste plads, men måtte lægge til sammen med de andre skibe ved slotskajen. Fra klokken 17 var det muligt for gæster at gå om bord på gamle træskibe til et åbent skib-arrangement.

Foto: Claus Thorsted En af cirkuspiraterne fra DUBAL anvendte silkestof til sin luftakrobatik. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Tusindvis af folk stod langs Havnegaden for at se på skibe. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Det var tiltrængt med lidt nedkøling ved havnen på den varme dag. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Broen åbner sig for det næste hold skibe, der er klar til at lægge til. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Det varme vejr kan tære lidt på kræfterne. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted 52 imponerende bevaringsværdige sejlskibe gæster Sønderborg. Foto: Claus Thorsted

