500 børn sluppet fri på Borgmester Andersens Vej

En af Fælles-dagens mål er at rykke børnenes grænser. Børnene bliver udfordret til at ligge på søm og stå på glasskår. Foto: Claus Thorsted

Tirsdag inviterede VidensBy Sønderborg og Kommunens SFO'er til stor fællesdag. Arrangementet skal sætte fokus på kreativitet og bevægelse i naturen.

Sønderborg: I sommervarmen står pædagoger og børn omkring et aflangt bål. Med bålpander i hænderne venter børnene tålmodigt og laver pandekager. Dagens mange workshops sætter fokus på bevægelse og kreativitet. De forskellige aktiviteter er også designet til at skubbe børnene til at prøve noget nyt. - Børnene har godt af at blive udfordret. De prøver ting de ikke er vant til og bliver nødt til at rykke deres grænser, fortæller Morten Lassen, som studerer til at blive folkeskolelærer. Han er selv taget fra Aarhus til Sønderborg for at give en hånd med til arrangementet. Morten Lassen har arbejdet på Nørreskov Skolen før i tiden, og nyder stadig at være på besøg til den store dag.

Børnene har godt af at blive udfordret. De prøver ting de ikke er vant til og bliver nødt til at rykke deres grænser. Morten Lassen

Foto: Claus Thorsted Morten Lassen (tv) er en af de deltagende voksne. Han studerer i Århus, men er hjemme i løbet af ferien. Foto: Claus Thorsted

Børnene skal blandes Imellem træerne og midt i røgen fra bålet står pædagogerne Rikke Lykkehave og Thomas Denker. De er medarrangører til begivenheden og guider rutineret børnene igennem pandekageprocessen. De arbejder begge ved Nørreskov Skolen, og har været medarrangører i begivenhedens tre leveår. Thomas Denker hælder pandekagedej i bålpanderne, mens Rikke Lykkehave hjælper børnene med at holde panden i ro over ilden. En flok børn fra forskellige SFO'er venter i kø for at komme til bålet og de søde pandekager. Og den store flok børn er netop en af idéerne ved det store børnetræf. De skal ud og se og opleve, at der er mange andre børn på deres alder her i kommunen. - De bliver jo hurtigt blandet. De er spredt ud til aktiviteterne og lærer hurtigt hinanden at kende. Det er også en god øvelse at skulle mødes med fremmede børn. Alle SFO'er har forskellige trøjer eller symboler, det betyder at børnene let kan finde deres egne, og de kan se hvor de andre kommer fra. Det hjælper dem med at holde overblikket, fortæller Rikke Lykkeskov.

Foto: Claus Thorsted Fælles SFO-dag bliver holdt for tredje gang. 500 børn mødes til hygge og idræt. Foto: Claus Thorsted

Alle er inviteret Alle SFO'er i Sønderborg Kommune er inviteret til den store begivenhed og omkring 450 børn er mødt op til dagens begivenheder. For at hjælpe børnene med at holde ro og overblik, har pædagogerne lavet mødesteder til hver eneste SFO. Det betyder, at børnene altid har et sted at vende tilbage til, hvis arrangementet bliver svært at overskue. Mødestederne virker dog ikke til at være nødvendige, for som pædagog Rikke Lykkehave påpeger, så foregår arrangementet i ro og orden. - Børnene står pænt i kø og venter på deres mad, og de går frit og roligt imellem de forskellige workshops. Så længe vi tager det roligt og nyder det, gør børnene det samme, siger hun.

Foto: Claus Thorsted Bare tær på glasskår, dette er en af aktiviteterne som skal rykke børnenes grænser. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Til rollespil fik børnene mulighed for at kæmpe mod hinanden. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Rikke Lykkehave og Thomas Denker har i tre år været med til at planlægge begivenheden. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted En af dagens højdepunkter er madlavning over bål. Menuen står på pandekager med sukker. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Foto: Claus Thorsted