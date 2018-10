50 år i musikkens tjeneste

Sønderborg: Fløjtenist Thomas Jensen kan næste år fejre sit 50 års jubilæum i Sønderjyllands Symfoniorkester. Jubilæet markeres allerede i år med en jubilæumskoncert torsdag 25. oktober kl. 20 i Koncertsal Alsion i Sønderborg og fredag 26. oktober kl. 20 i Harmonien i Haderslev, hvor Thomas Jensen selv er aftenens dirigent.

Bettina Zielke er koncertens solist og vil på fløjte føre publikum gennem Reineckes fløjtekoncert. Aftenens to hovedpersoners venskab går langt tilbage. Bettina Zielke er nemlig uddannet under Thomas Jensen ved Det Jyske Konservatorium, og således er der tale om en fin fortælling om lærer og elev, der blev til kolleger i musikkens tjeneste.

Jubilæumskoncerten skiller sig ud fra orkestrets mange andre koncerter på en helt særlig måde, for samspillet mellem dirigent og solist vil denne aften være noget udover det sædvanlige.

- Det er en lidt speciel kombination. For der ikke ret mange orkestre rundt omkring, hvor man kan sætte to kolleger til at lave to forskellige ting og samarbejde på den måde, at den ene er dirigent, og den anden er solist, siger Thomas Jensen.

Han tilføjer, at koncertens højdepunkt er Bettina Zielkes optræden med Reineckes fløjtekoncert.

Bettina Zielke nyder fordelen ved at Thomas Jensen, som fløjtenist også kender værket ud og ind, fordi han selv har spillet den.

- Jeg er tryg ved, at han kender alt i den, så jeg føler mig enormt fri ved, at jeg ikke er bundet af en dirigent, som ikke kender værket til bunds. Men det gør Thomas. Så kan jeg udfolde mig musikalsk, som jeg vil, siger Bettina Zielke.

Jubilæumskoncerten indledes med Beethovens Prometheus-ouverture - musikken fra Beethovens eneste ballet Die Geschöpfe des Prometheus, som blev uropført i 1801. I koncertens anden del kommer fløjten i centrum, når Bettina Zielke fører publikum igennem Reineckes fløjtekoncert fra 1908. Koncertens store finale bliver med Schuberts storslåede Symfoni nr. 9 fra 1828.