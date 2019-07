50 år: Sebbe Als inviterer vikingeskibe til fødselsdag

Den 19. juli 1969 blev Sebbe Als søsat for første gang. 50-års jubilæet bliver fejret på lørdag den 20. juli med vildsvin og mjød for andre skibslag.

- Vi sejler i det sydfynske øhav denne uge, så det passer jo lige med, at vi kan tage et smut til Augustenborg på vejen, fortæller Gerhard Neppl.

- Vi vikingeskibe holder sammen, og vi har et godt sammenhold med Sebbe Als, så vi glæder os til at fejre jubilæet, siger Gerhard Neppl, som er bestyrelsesformand for Ladby Skibslaug.

Skibslaget Sebbe Als har nemlig inviteret vikingeskibe fra forskellige skibslag til havnen for at fejre deres 50 år gamle skib.

Her bliver Sebbe Als søsat for første gang den 19. juli 1969. PR-foto

Det ældste skib

Sebbe Als blev bygget i årene 1967-1969 af De Gule Spejdere i Augustenborg med spejderleder Carl Otto Larsen i spidsen.

Målet var at genskabe det femte vrag, der blev udgravet i Roskilde Fjord i 1962. Det såkaldte Skuldelev 5-vrag er formentlig fra år 1024 og blev i sin tid sænket bevidst med sten for at forhindre et angreb på Roskilde fra fjorden.

Den lemfældige behandling af Skuldelev 5 var symptomatisk for tiden, for de gamle vikinger er ikke just kendt for at reparere og vedligeholde deres vikingeskibe.

Med den gode pleje, som Sebbe Als har fået gennem sine 50 år, kan det meget vel tænkes, at Sebbe Als er det ældste, fungerende vikingeskib i verden - nogensinde.