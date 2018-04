5. maj markeres med morgensang og mindeandagt i Christianskirken

Sønderborg: Lørdag den 5. maj kl. 8 markeres befrielsen med en kort mindeandag i Christianskirken ved sognepræst Lars Astman Smedemark. Efter andagten i kirken går deltagerne til Mindelunden på kirkegården ved Christianskirken, hvor der lægges kranse for de frihedskæmpere og grænsegendarmer der mistede livet under krigen. Der gennemføres en lille mindehøjtidelighed, hvori bl.a. fanekommandoer fra Hjemmeværnet, Forsvarsbrødrene og soldaterforeninger deltager.

Efterfølgende lægger 4. Maj Komiteen blomster fire steder i Sønderborg, ved mindestenen for de dræbte frihedskæmperne ved den gamle skydebane øst for Idrætshøjskolen, ved mindepladen for lærer Herman M. Boye på VUC Sønderjylland, samt på kirkegården ved Sankt Marie Kirke for matros Carlo Henry Petersen og Nils Einar Liskevand der begge mistede livet under krigen.

Alle er velkommen til at deltage i såvel mindeandagten som de forskellige højtideligheder vedmindestenene.