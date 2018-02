4,6 mio. kr. til sårbare familier

Sønderborg: Med 4,6 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen skal Sønderborg Kommune forsøge at opspore og yde tidlig indsats til sårbare børnefamilier, har sundhedsudvalget besluttet. Det kan både være ellers velfungerende familier, der i en periode har behov for at styrke sundhed, læring, udvikling og trivsel - fx familier, hvor mor eller far har en efterfødselsreaktion, eller udsatte familier, hvor andre forhold i eller omkring hjemmet gør hverdagen ekstra udfordrende og sætter både børn og voksne i en sårbar situation. - Projektet "Tidlig indsats for sårbare familier" giver os mulighed for at sætte ekstra ind med kompetenceudvikling i sundhedsplejen, tilbud om hjemmebesøg til børn i alderen 15-18 måneder, og en øget sammenhængende indsats mellem sundhedsplejen og dagtilbud siger formand for Sundhedsudvalget Helge Larsen i en pressemeddelelse.