Sønderborg: Klokken 4 søndag morgen blev en lokal 42-årig mand så sur på en taxachauffør, at han begyndte at slå adskillige gange på taxaen, hvilket medførte flere buler på bilen. Efterfølgende ankom politiet til Perlegade, hvor episoden udspillede sig, og manden er nu blevet sigtet for hærværk og kan formentlig se frem til et erstatningskrav, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.